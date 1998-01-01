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نجاة المطرب حمادة هلال من الموت غرقاً في "المحيط الأطلنطي"

الإثنين 05 فبراير 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة المطرب حمادة هلال من الموت غرقاً في "المحيط الأطلنطي"



عالم الفن

بمناسبة إطلاق فيديو كليب "حلم السنين"، للمطرب حمادة هلال، كشف منتج الأغنية محمد نصار، عن حادث مروع تعرض له المطرب أثناء التصوير، وكاد أن ينتهي به الوضع غريقاً في المحيط الأطلنطي بسبب سقوط الطائرة في المياه من شدة الرياح.

نصار أكد أن تصوير الفيديو كليب تم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء الجولة الغنائية لحمادة هناك نهاية العام الماضي، ، وأن المصور الذي قام بالتصوير من الجو، باستخدام طائرة بدون طيار ولكنها اختفت من شدة الرياح وسقطت في المحيط الأطلنطي وتم فقد السيطرة عليها، وأشرف فريق العمل والفنان حمادة هلال وبطلة الكليب على السقوط في المياه من شدة العاصفة، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الجميع من الموت المحقق وكانت الخسارة في الطائرة والمعدات فقط.

#حلم السنين #المحيط الاطلنطي #حمادة هلال

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