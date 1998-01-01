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مدرب ميلان السابق على أعتاب "الليغا"

الإثنين 05 فبراير 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب ميلان السابق على أعتاب "الليغا"



وكالات / سما /

اقترب الهولندي كلارنس سيدورف من تولي مهمة تدريبية في الدوري الإسباني، خلال الساعات المقبلة.

واستقر ديبورتيفو لاكورونيا على تعيين سيدورف مدربا للفريق, خلفا لكريستوبال بارالو المقال من النادي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, أنه من المتوقع أن يصل سيدورف صباح اليوم الاثنين، لتوقيع عقده مع النادي، بعدما تم تفضيله على دييغو ألونسو، ومارتن لاسارتي.

وجاءت الهزيمة القاسية أمام ريال سوسييداد (0-5), لتعصف بآمال بارالو في الاستمرار مع الفريق, لا سيما أنه يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

وسبق وأن خاض سيدورف تجربة التدريب مع ميلان الإيطالي عام 2014، كما عمل في الدوري الصيني عام 2016.

#مدرب #ميلان #الليغا

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