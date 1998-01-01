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صخرة برشلونة تتعرض لإهانة عنصرية من نجم إسبانيول

الإثنين 05 فبراير 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صخرة برشلونة تتعرض لإهانة عنصرية من نجم إسبانيول



وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تعرض صامويل أومتيتي مدافع برشلونة لإهانة عنصرية من قبل سيرجيو جارسيا نجم إسبانيول.

وتعادل برشلونة مع إسبانيول في الديربي بهدف لمثله في مباراة شهدت أجواء مشحونة كما جرت العادة، وازدادت الأمور تعقيداً بعد تسجيل جيرارد بيكيه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة واحتفاله بطريقة استفزت جماهير ولاعبي إسبانيول.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سيرجيو جارسيا نعت أومتيتي بـ “الزنجي” خلال تواجدهما في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، وهي كلمة يشير فيها للون بشرة المدافع الفرنسي.

وأضاف التقرير أن الحكم لم يرصد هذه الواقعة رغم أنه كتب في تقريره النهائي عن الحديث الذي دار بين لاعبي الفريقين في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

وجاء في تقرير الحكم “بعد نهاية المباراة عندما دخلنا إلى النفق المؤدي للغرف، واجهنا تجمع للاعبي الفريقين، كان هناك نقاش دون وجود أي عدوان من الطرفين”.

وأكدت موندو ديبورتيفو على أن جيرارد بيكيه تدخل سريعاً بين أومتيتي وسيرجيو جارسا قبل أن تحتدم الأمور بينهما.

#صامويل أومتيتي #اسبانيول

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