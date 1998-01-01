فان ديك يهاجم التحكيم ويتهم هاري كين بالغطس

وكالات / سما /

وجه فيرجل فان ديك مدافع ليفربول انتقادات لاذعة للحكم الذي أدار مباراة فريقه ضد توتنهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب حكم اللقاء ركلتي جزاء لمصلحة توتنهام في نهاية المباراة، الأولى فشل هاري كين في تسجيلها، لكنه نجح بتنفيذ الثانية وتحوليها إلى هدف ليعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ويرى فان ديك أن فريقه كان يستحق الفوز في المباراة، كما اتهم هاري كين بالغطس من أجل التحايل على الحكم والحصول على ركلة جزاء في اللقطة الأولى.

وقال المدافع الذي كلف خزائن ليفربول 75 مليون جنيه إسترليني “أولا وقبل كل شيء لقد كان متسللاً (الركلة الأولى)، أما الركلة الثانية فلاميلا هو من وضع جسده أمامي”.

وتابع “لا اعتقد أن كرة لاميلا تستحق ركلة جزاء، كذلك الحال في الركلة الأولى، أعتقد أنه هو من قام بالغطس (هاري كين)، لقد غطس بوضوح ولا أحد يتحدث عن ذلك، وهناك الكثير من النقاش حول ما إن كان متسللاً من الأساس، وباعتقادي لقد كان متسللاً، وقد قام بالغطس أيضاً”.

وعن الركلة الثانية، قال فان ديك “لقد رأيته مندفعاً (لاميلا)، حاولت إعادة ساقي، ما حدث أنه قام بوضع جسده ثم سقط، والحكم احتسب ركلة جزاء، لقد شعرت بخيبة أمل”.