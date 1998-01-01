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أتلتيكو مدريد يقلص الفارق مع البرشا بفوزه على فالنسيا

الإثنين 05 فبراير 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يقلص الفارق مع البرشا بفوزه على فالنسيا



وكالات / سما /

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واند لحساب الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

واعتمد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على ثنائية أنتوان جريزمان ودييجو كوستا في خط الهجوم، وخلفهما يانيك كاراسكو وأنخيل كوريا على الأطراف، وهو ما أتاح كثافة عددية في مناطق الخفافيش بالأخص في الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين مع أفضلية نسبية لأتلتيكو مدريد من حيث الضغط وخلق الفرص السانحة للتسجيل.

وواصل أتلتيكو مدريد بحثه عن تسجيل الهدف الأول حتى نجح بذلك بالفعل عندما سجل أنخيل كوريا هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة عند الدقيقة 59 عبر تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر بالنسبة للحارس نيتو.

واستفاد الروخي بلانكوس من تعادل برشلونة في الديربي أمام إسبانيول بهدف لمثله ليقلص الفارق إلى 9 نقاط فقط، كما أنه وسع الفارق مع فالنسيا صاحب المركز الثالث إلى 9 نقاط.

 

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 49 معززاً موقعه في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 40 وظل في المركز الثالث متفوقاً على ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة.

#أتلتيكو مدريد #برشلونة

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