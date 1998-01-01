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مدريد تدعو كاتالونيا لتسمية مرشح "يحترم القانون"

الإثنين 05 فبراير 2018 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدريد تدعو كاتالونيا لتسمية مرشح "يحترم القانون"



وكالات / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اليوم الأحد، دعاة الاستقلال في إقليم كاتالونيا، إلى تسمية مرشح يحترم القانون لرئاسة منطقتهم خلفا لكارليس بيغديمونت، الذي أصدرت مدريد بحقه مذكرة توقيف وفر إلى بلجيكا.

وخلال تجمع للحزب الشعبي (يمين) في قرطبة بجنوب إسبانيا، أعرب راخوي عن أمله بـ"تسمية شخص ينظر إلى الأمور في طريقة أخرى ويقول خصوصا: أنا مسؤول سياسي ولهذا السبب سأحترم القانون لأن ذلك واجبي، وهكذا تجري الأمور في البلدان الديموقراطية".

وأقالت الحكومة المركزية الإسبانية الانفصالي كارليس بيغديمونت وحكومته في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووضعت كاتالونيا تحت وصايتها بعد ساعات من إعلان "استقلال" الإقليم في برشلونة.

ويقيم بيغديمونت حاليا في بروكسل بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "العصيان والتمرد" في וسبانيا.

ونال الانفصاليون الغالبية المطلقة في برلمان كاتالونيا إثر انتخابات إقليمية مبكرة في 21 كانون الأول/ ديسمبر. وسعى بيغديمونت إلى استعادة منصبه كرئيس لكن المحكمة الدستورية الإسبانية حظرت ذلك.

وبعدما كانت مقررة في 30 كانون الثاني/يناير، أرجئت جلسة تنصيب رئيس كاتالونيا في البرلمان الإقليمي حتى إشعار آخر. ويشهد المعسكر الانفصالي انقساما بين من يؤيدون الاستمرار في ترشيح بيغديمونت وآخرين يطالبون باختيار مرشح آخر للرئاسة لتجاوز الأزمة.

#مدريد #كاتالونيا

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