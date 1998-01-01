كان سكراناً في طائرة وهو ابن عم ملك البحرين.. معاريف تفضح الأمير البحريني الذي يزور إسرائيل

وكالات

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، معلومات عن الأمير البحريني مبارك آل خليفة الذي يزور الكيان الإسرائيلي حاليا، ونشر الوزير الإسرائيلي أيوب قرا صورة معه صباح اليوم عبر تويتر.

وقالت الصحيفة، "إن الأمير قد وُجهت ضده لائحة اتهام عام 2012 بعد دخوله قمرة القيادة في رحلة الخطوط الجوية البريطانية من لندن الى البحرين عندما كان ثملاً وسكراناً وبدأ يصرخ في الطائرة وتم استدعائه من الشرطة".

ونقلت الصحيفة عن آل خليفة قوله، "إن إسرائيل دولة لطيفة جداً بالنسبة لي، وجئت الى هنا في زيارة خاصة لأعز أصدقائي في لندن وباريس ومن الإسرائيليين، وأنا جئت لزيارة صديقي".

وتابع آل خليفة: "(إسرائيل) دولة لطيفة بالنسبة لي وأنا هنا في زيارة لمدة 10 أيام مع الوزير قرا، ويمكننا أن نقول إني في زيارة خاصة سيتخللها عقد اجتماع".

وذكر: "في البحرين يبدو أنهم لا يعرفون أنني هنا، لكن العلاقات بين "إسرائيل" والبحرين ساخنة ومن يسيطر على البحرين اليوم هو ابن عمي".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها قرا مع جهات من البحرين. ففي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، حدثت حالة محرجة في مقر الوزير، عندما اضطر إلى إزالة تغريدة من حسابه على تويتر هنأ فيها وصول وفد رسمي من البحرين إلى "إسرائيل"، بعد أن أعرب المتصفحون العرب في دول الخليج عن غضبهم إزاء الإعلان عن الزيارة.