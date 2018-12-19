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الاحتلال يؤجل محاكمة "عهد التميمي"

الأحد 04 فبراير 2018 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يؤجل محاكمة "عهد التميمي"



رام الله/سما/

 أجّلت محكمة الاحتلال العسكرية مجدداً اليوم الأحد، محاكمة الأسيرة الفتاه "عهد التميمي" من "قرية النبي صالح" في مدينة رام الله بالضفة الغربية .

وأفادت المصادر، أنّ محكمة  الاحتلال العسكرية أجلت محاكمة عهد التميمي مجدداً، حتى الثالث عشر من فبراير.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم 19-12-2018، الطفلة عهد التميمي 16 عاما، من منزلها في بلدة النبي صالح غربي مدينة رام الله، فيما اعتقلت والدتها عصر اليوم من أمام مركز الشرطة الاسرائيلية "بنيامين" شمال رام الله، حيث كانت متوجهة من أجل معرفة مصير ابنتها.

#عهد التميمي #تاجيل

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