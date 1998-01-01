إيزنكوت يحذر خلال اجتماع الحكومة: الاوضاع بالقطاع تتدهور و احتمالات الحرب مع غزة في تصاعد

القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، صباح اليوم الأحد، أن احتمال نشوب حرب في قطاع غزة خلال العام 2018 الجاري ترتفع، بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع الذي المحاصر منذ 13 عامًا.

وقال آيزنكوت خلال جلسة الحكومة، إن الوضع في القطاع يتدهور في مجال المياه والمواد الغذائية والكهرباء، وأشار إلى أن أزمة الكهرباء هي الأكثر حساسية نظرًا لظروف الطقس الصعبة والحاجة الماسة إلى التدفئة، بحسب ما نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن وزيرين حضرا الاجتماع.

وتابع قائلا ": هناك فرصة اكبر لاندلاع جولة اخرى من القتال حيث احتمالات المواجهة في تصاعد".

وكانت الدوائر الامنية في اسرائيل اصدرت تقريرا امس قالت ان قطاع غزة يتجه الى الانهيار الاقتصادي والحياتي مما ينذر بمواجهة عسكرية وإن تقديرات الوضع على صعيد القطاع خطيرة بشكل خاص، إذ بعث كبار قادة الأمن تحذيراتهم لنتنياهو مؤخرا بشأن دلائل على تدهور دراماتيكي في الوضع الاقتصادي والإنساني داخل القطاع وأن خطورة الوضع دفعت لدراسة إمكانية إرسال المواد الغذائية والأدوية عبر إسرائيل إلى غزة للمرة الأولى.