الشبيبة تكرم الطلبة الاوائل للفصل الدراسي الاول في جامعة غزة

غزة/سما/

نظمت حركة الشبيبة الفتحاوية بجامعة غزة، اليوم الاحد، حفلا طلابيا لتكريم الطلبة الاوائل في الفصل الدراسي الاول الحاصلين على معدل ٩٠٪؜ فما فوق في كافة كليات واقسام الجامعة (فوج القدس)، بحضور قيادة حركة فتح وشبيبتها في ساحة غزة، والطاقمين الاداري والاكاديمي وذوي الطلبة المكرمين

. وتحدث الدكتور عبدالجليل صرصور رئيس الجامعة عن الخدمات والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة للطلبة، مهنئا الطلبة المتفوقين بنجاحهم وتميزهم.

هذا وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية، وتقديم الهدايا الرمزية للطلبة المتفوقين.

من جانبه ،شدد سهيل جبر القيادي في حركة فتح ، على دعم الحركة والشبيبة للطلبة ومسيرتهم التعليمية على الرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجه شعبنا واهلنا في قطاع غزة من تجويع وحصار. ونقل جبر تحيات وتبريكات القيادي الفتحاوي النائب محمد دحلان للطلبة المتفوقين واعدا اياهم بتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود شعبنا وطلابنا.

في سياق متصل،، قال احمد البحيصي القيادي في الشبيبة الفتحاوية بجامعة غزة ، "نعاهد طلابنا البواسل أن نكون الأقرب لهم ولإرادتهم، لتكن هذه الحركة حامية لحقوق الطلبة ومدافعة عنها من جانب، وحامية لحقوق شعبنا ومدافعة عن قضيتنا الوطنية رغم كل المؤامرات حتى اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".