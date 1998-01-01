جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعلن صرف علاوة 5 % اعتباراً من الشهر الماضي

الأحد 04 فبراير 2018 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن صرف علاوة 5 % اعتباراً من الشهر الماضي



رام الله / سما /

عبرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن شكرها لوزير المالية وطواقم وزارته لإتمام إجراءات صرف علاوة 5 % من الراتب الأساسي، إضافة على علاوة طبيعة العمل استناداً وتنفيذاً لخطاب السيد الرئيس محمود عباس.

وبينت التربية أن الفئات المستهدفة من هذه العلاوة هي: ( المعلمين، ومديري المدارس، والإداريين من أصل معلم) حيث صرفت للموظفين العاملين في المحافظات الشمالية، علماً بأنه سيتم صرفها لموظفي المحافظات الجنوبية؛ وفق التزام وزارة المالية وذلك في ملحق راتب الشهر الحالي خلال الأيام القادمة.

وعبرت وزارة التربية عن بالغ شكرها وتقديرها لسيادة الرئيس محمود عباس وللحكومة ممثلة برئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على كل الجهود الجبارة المبذولة في سبيل النهوض بالتعليم، والسعي المتواصل من إجل إنصاف العاملين في القطاع التعليمي، مشيدةً بالمتابعة الحثيثة والالتزام الكبير الذي أبداه رئيس الوزراء لهذا الأمر، مثمنة ًفي الوقت ذاته دور الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وحالة التكاملية العالية التي جسدها من خلال تعاونه مع وزارة التربية وكوادرها.

أخبار ذات صلة

1580dd73773860_QNOIGFLEHKMPJ

الرئيس عباس يؤكد للاهل في غزة :معبر رفح البري سيعمل بشكل طبيعي اعتباراً من منتصف الشهر القادم

الهيئة المستقلة : وفاة 16 مواطنا في ظروف غير طبيعية الشهر الماضي في فلسطين

شهداء فلسطينيون - ارشيف

مركز الحوراني : سقوط أربعة شهداء وتصعيد الاستيطان خلال الشهر الماضي

صبري صيدم

وزارة التربية والتعليم العالي تعلن رسمياً عن تعليق كافة اتصالاتها مع الأونروا

د. رامي الحمدلله

الحمدلله يعد بصرف 5% علاوة غلاء معيشة للمعلمين

الامن الفلسطيني - ارشيف

بتعليمات من الرئيس عباس: صرف علاوة ترقيات اجهزة الامن بالضفة خلال ايام

الأكثر قراءة اليوم

من نام في سرير صدام حسين بعد سقوطه؟

إصابة سيدة بعد طعنها بسكين من قبل نجلها في جباليا

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة واسعة على حدود غزة تحاكي الحرب

في ذكرى وفاتها.. شاهد: الصورة التي أغضبت أم كلثوم وهزت شموخها

﻿كرة نارية تسقط على الأرض وتقلق الفلكيين

﻿الزوجات الافريقيات الأربع اللائي حفرن قبور أزواجهن الرؤساء

كان سكراناً في طائرة وهو ابن عم ملك البحرين.. معاريف تفضح الأمير البحريني الذي يزور إسرائيل

الأخبار الرئيسية

عباس وَعَبَد الله الثاني

العاهل الاردني : لا سلام بين الاْردن والفلسطينيين بدون امريكا

ايزنكوت - ارشيف

إيزنكوت يحذر خلال اجتماع الحكومة: الاوضاع بالقطاع تتدهور و احتمالات الحرب مع غزة في تصاعد

الشهيد الراحل ياسر عرفات

تكشف لاول مرة .. يوميات سرية للشهيد الراحل ياسر عرفات تنشرها "إسبرسو".. هذا بعض ما ورد فيها

أردان

أردان من محيط القطاع يهدد : غزة ستدفع ثمناً باهظاً في الحرب المقبلة

أمير بحريني يزور تل ابيب

أمير بحريني يزور تل ابيب و يلتقي وزيراً إسرائيلياً علناً و الكنيست سيستضيفه غداً !!

الاتصالات الفلسطينية