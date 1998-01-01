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القلاهرة: الاتسماع لشهادة وزير داخلية مصر السابق محمد إبراهيم بـ"فض اعتصام رابعة"

الأحد 04 فبراير 2018 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القلاهرة: الاتسماع لشهادة وزير داخلية مصر السابق محمد إبراهيم بـ"فض اعتصام رابعة"



القاهرة / وكالات /

 بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، منذ قليل، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و738 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

وحضر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، إلى مقر المحكمة للإدلاء بشهادته بالقضية، فيما قررت المحكمة أن تنعقد الجلسة بداخل غرفة المداولة سريًا، بعيدًا عن وسائل الإعلام الحاضرة بقاعة المحكمة الرئيسية.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

#القاهرة #رابعة #محمد ابراهيم

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