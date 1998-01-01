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العلاقات الدولية يستنكر الهجمة الإسرائيلية ضد الوزيرة الهولندية لدعمها الأونروا

الأحد 04 فبراير 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين هجمة الانتقادات الشرسة التي تواجهها وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية "سكريت كاخ"، من شخصيات داعمة للاحتلال على خلفية تقديم الوزيرة "كاخ" مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة "الأونروا" عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص المساعدات المالية للوكالة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد بأن هذه الهجمة تدل على السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر قطع الدعم عنهم وعن المؤسسات التي تدعمهم.

ووجه المجلس جزيل الشكر إلى الوزيرة على موقفها الداعم للفلسطينيين، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأمريكي بحق الأونروا، والإصرار على تقديم المساعدة المالية لوكالة الأونروا رغم حملة الانتقادات التي تشن ضدها.

وطالب المجلس جميع دول العالم للوقوف بجانب اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم لتفادي تصفية إحدى القضايا التي يمكن أن تهدد السلام في المنطقة وتمس حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي.

#مجلس العلاقات الدولية

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