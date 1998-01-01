الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ويبحث معهم اخر التطورات

رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، ومدارء العمليات في مختلف المحافظات، حيث بحث معهم اخر التطورات الأمنية، وجهود المؤسسة الأمنية في توفير الامن للمواطنين.

وأطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اخر التقارير الميدانية، وانجازات المؤسسة الأمنية في القبض على عدد من المطلوبين للعدالة، وتسليمهم للجهات المختصة.

وجدد رئيس الوزراء تأكديه على أهمية التفاف المواطنين وفعاليات المحافظات حول المؤسسة الأمنية وجهودها في حفظ النظام والسلم الأهلي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا، والاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوجود والأرض والهوية الفلسطينية.