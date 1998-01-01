جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أردان من محيط القطاع يهدد : غزة ستدفع ثمناً باهظاً في الحرب المقبلة

الأحد 04 فبراير 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان من محيط القطاع يهدد : غزة ستدفع ثمناً باهظاً في الحرب المقبلة



وكالات

اطلع وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد اردان، صباح اليوم الاحد، على تدريب عسكري في محيط قطاع غزة، تضمن محاكاة لتسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة الى عدة مواقع مختلفة في منطقة عسقلان.

وقام التدريب على تعاون الشرطة والجيش الاسرائيلي في مواجهة مثل هذا السيناريو، حيث تنصب الحواجز الطيارة وتغلق المستوطنات والطرق وتوضع نقاط مراقبة على الشواطئ، وتستقدم فرق من القوات الخاصة ويتدخل سلاح الجو أيضا.

وقال جلعاد اردان ان حماس وحدها تتحمل المسؤولية عن الوضع في غزة، وبدلا من استثمار الأموال لمصلحة أهالي القطاع فانها تقوم بتعزيز البنية العسكرية وتسعى الى حفر الانفاق للوصول الى المستوطنات الاسرائييلية، وتابع ان إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات الممكنة بما في ذلك التسلل عبر الانفاق او البحر او الجو وهدد بان حماس وأهالي غزة سيدفعون ثمنا باهظا في المواجهة المقبلة.

#أردان #غزة #حرب

أخبار ذات صلة

بينيت

بينت يهدد غزة: "إذا نفذت الجهاد الاسلامي عملية فالثمن سيكون باهظاً"

إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه التجمعات الاستيطانية في محيط القطاع

محمد الزواري

أهداف إسرائيلية من اغتيال الزواري : تقليص تحديات الحرب المقبلة

هذا ما كان يخطط له الشهيد “الزواري” لقلب المعركة مع إسرائيل في الحرب المقبلة!

ضابط كبير : حماس ستستخدم زوارق غير مأهولة في الحرب المقبلة

الشاباك يزعم: حماس تعمل على إنشاء خلايا لفتح جبهة في الضفة خلال الحرب المقبلة مع غزة

الأكثر قراءة اليوم

كواليس الـ25 دقيقة في مقابلة الريتز مع الوليد بن طلال .. قالها فأُطلق سراحه فوراً

من نام في سرير صدام حسين بعد سقوطه؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر نتنياهو : غزة تنهار

اعدام طيّار روسي بعد إسقاط طائرته في ادلب السورية

في ذكرى وفاتها.. شاهد: الصورة التي أغضبت أم كلثوم وهزت شموخها

﻿كرة نارية تسقط على الأرض وتقلق الفلكيين

﻿الزوجات الافريقيات الأربع اللائي حفرن قبور أزواجهن الرؤساء

الأخبار الرئيسية

أمير بحريني يزور تل ابيب

أمير بحريني يزور تل ابيب و يلتقي وزيراً إسرائيلياً علناً و الكنيست سيستضيفه غداً !!

ترامب والرئيس عباس ونتنياهو

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة لـ"صفقة ترامب" و"رؤية عباس" البديلة..وتوقعات بحرب قريبة على غزة

أحمد جرار

أكثر عمليات الملاحقة لمطلوبين.. تقديرات إسرائيلية: أحمد جرار لن يسلم نفسه بل اختار المواجهة مع الجيش

الاونروا تحذر من آثار "كارثية" في غزة بفعل وقف المساعدات

التنفيذية

السلطة تقرر فك الارتباط مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية