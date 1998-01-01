أردان من محيط القطاع يهدد : غزة ستدفع ثمناً باهظاً في الحرب المقبلة

وكالات

اطلع وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد اردان، صباح اليوم الاحد، على تدريب عسكري في محيط قطاع غزة، تضمن محاكاة لتسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة الى عدة مواقع مختلفة في منطقة عسقلان.

وقام التدريب على تعاون الشرطة والجيش الاسرائيلي في مواجهة مثل هذا السيناريو، حيث تنصب الحواجز الطيارة وتغلق المستوطنات والطرق وتوضع نقاط مراقبة على الشواطئ، وتستقدم فرق من القوات الخاصة ويتدخل سلاح الجو أيضا.

وقال جلعاد اردان ان حماس وحدها تتحمل المسؤولية عن الوضع في غزة، وبدلا من استثمار الأموال لمصلحة أهالي القطاع فانها تقوم بتعزيز البنية العسكرية وتسعى الى حفر الانفاق للوصول الى المستوطنات الاسرائييلية، وتابع ان إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات الممكنة بما في ذلك التسلل عبر الانفاق او البحر او الجو وهدد بان حماس وأهالي غزة سيدفعون ثمنا باهظا في المواجهة المقبلة.