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استمتعي بشخصية جذابة بهذه الطرق

الأحد 04 فبراير 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمتعي بشخصية جذابة بهذه الطرق



وكالات / سما /

الجاذبية من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المرء، لكي يلقى قبول شريك حياته، حيث تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الرجل والمرأة، ويجب أن يتحلى الإنسان ببعض الصفات التي تعزز وتقوي انجذاب شريكه له، وأورد موقع “فاميلي شير”، مجموعة من الطرق التي يجب اتباعها لزيادة الجاذبية وهي:

التفاؤل والمرح

لا شك أن الإنسان يفضل قضاء الوقت مع شخص متفائل ومرح، والابتعاد عن السلبيين قدر المستطاع، ويؤثر الموقف أيضا سواء الإيجابي أو السلبي على سير العلاقة الزوجية.

الرعاية

الاهتمام بشخص ما، والعناية به، وتلبية طلباته، يجذب أي شخص إليك، واهتمامك بشريك حياتك يعد من أكثر العوامل التي تجعله ينجذب إليك.

التعاون

التعاون بين الرجل والمرأة يسهم في بناء علاقة زوجية ناجحة، ويترك آثارا إيجابية على حياتهما سويا.

التعليم

لا شك أن المرء ينجذب للأشخاص المتعلمين، فالرجل ينجذب للمرأة المثقفة، بنسبة أكبر من الأخريات، كما تحبذ المرأة أن يكون زوجها على قدر من العلم لكي يبني أسرة سليمة.

الاستقلال

الشخصية المستقلة الواثقة، تمثل عامل جذب كبير لدى اختيار شريك الحياة، فالشخص المستقل يعتمد على نفسه، ويخفف الكثير من الأعباء عن الطرف الآخر.

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