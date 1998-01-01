الاوقاف: اكثر من 106 انتهاكات للأقصى والابراهيمي خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن الاعتداءات الإسرائيلية، والانتهاكات على المسجد الاقصى في شهر كانون الثاني المنصرم بلغت (31) اعتداء وانتهاكا.

وأوضح ادعيس، في تقرير شهر يرصد تلك الانتهاكات، أن المجموعات المقتحمة شملت مستوطنين وطلاب من معاهد تلمودية، وموظفين حكوميين وعناصر من مخابرات الاحتلال، واعضاء كنيست، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد، وصلوات تلمودية، وجولات استكشافية، وشروحات خرافية حول ما يسمونه هيكلهم المزعوم، وطقوس زواجٍ تلمودية رسمية لأحد المستوطنين.

وكشف ادعيس النقاب ان الاحتلال ارتكب خلال كانون الثاني الماضي 106 اعتداء وانتهاكا شملت الاقتحامات للمسجد الاقصى والابراهيمي الذي منع رفع الاذان فيه ل 49 وقتا، اضافة لاقتحامه مقامات ومصادرته ارض وقفية، ومخططات تهويدية.

وبين ادعيس ان الاحتلال "لم يكتف بهذا العدد من الاقتحامات بل تعدى الامر الى انتهاكات اخرى فحملة التحريض مازالت مستمرة تجاه ابناء شعبنا في عاصمتنا الابدية، والمرابطين بالمسجد الاقصى، وحتى طالت تحريضاتهم لاطفالنا في ساحات المسجد الاقصى المبارك، وكما هي لعبتهم تجاه الاموات حتى لا يكاد يخلو شهر الا وسلطات الاحتلال تنتهك حرمة المقابر، حيث اقدمت مجموعة من المستوطنين على اداء صلوات تلمودية استفزازية بمقبرة باب الرحمة التاريخية الإسلامية الملاصقة بجدار المسجد الأقصى الشرقي، بحراسة قوات الاحتلال".

وتابع ان الاحتلال "اغرق وما زال المدينة المقدسة بالكاميرات والتي تحيط بالمسجد الاقصى خاصة حيث خلال هذا الشهر شرعت طواقم فنية تابعة لسلطات الاحتلال، بتجهيز الأرضيات، وعمل أساسات لتمديد شبكة كاميرات مراقبة تحت الأرض في شارع صلاح الدين (قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب السلسلة، وكما هي عادتها المستمرة منعت وحذرت شرطة الاحتلال مهندس لجنة دائرة الأعمار قيام موظفي اللجنة بأي أعمال ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك. مهددين باعتقال اي شخص يقوم بأعمال ترميم، ومنعهم لصيانة اعطال الكهرباء التي على اثرها انطفأت مصابيح قبة الصخرة المشرفة، ومنعها لموظف الزراعة في المسجد الأقصى من مزاولة عمله صباحا وهددته بالاعتقال إن لم يتوقف عن العمل في تقنيب الأشجار".

وبين ادعيس ان الاحتلال شرع بإنشاء جسر سياحي للمشاة جنوب المسجد الأقصى، ويصادق على قانون "القدس الموحدة"، ومخطط على وشك الانتهاء من "نفق مائي" يصل من تل الربيع إلى مدينة القدس، اضافة الى مخططات تهويدية جديدة لمسار القطار الخفيف في القدس، المشروع الاكبر والاضخم والاكثر تهوديا وخطورة ما يسمى الحوض المقدس والذي يبدأ بحي الشيخ جراح شمالا مرورا بالبلدة القديمة ووصولا إلى بلدة سلوان وجبل المكبر بهدف إضفاء صبغة يهودية على المكان، على حساب التراث والاثار الاسلامية والعربية.

وبين انه وفي اطار عملية التهويد والسيطرة الكلية على كل اركان المدينة اقامت سلطات الاحتلال 3 مراكز عسكرية جديدة عند مدخل باب العامود، وما يسمى الائتلاف الحكومي الاسرائيلي اعادة دفع قانون الأذان، الذي يحد من استخدام المكبرات في المساجد.

وفي الخليل، واصل الاحتلال منعه لرفع الاذان في المسجد الابراهيمي بواقع ( 49 ) وقتا ، وكما هودت قسما من المسجد الابراهيمي وتتدخل في العديد من اموره تمارس ضغوطات ومحاولات اخرى لترميم سقف صحن المسجد، وساحته الخارجية بحجة تبليطها وترميمها، وتركيب مصعد في القسم المغتصب لتسهيل الامر على المستوطنين، وبناء وحدة حمامات في منطقة الحديقة لاستخدامها من قبل المستوطنين، والاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في منزل ومسجد جنوب الخليل.

وفي نابلس، وسياسة المستوطنين ومن يؤمن لهم الرعاية والحماية، كما بين ادعيس اقتحم المستوطنون قبر يوسف واقاموا صلواتهم التلمودية، وشهدت قرية عورتا قيام عشرات المستوطنين باقتحام "مقامات دينية، بحماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال؛ وادوا طقوسهم التلمودية.

وفي اريحا، كشف ادعيس عن قيام طواقم مساحين تابعين لما تسمى الإدارة المدنية بوضع علامات مساحة لستمائة دونم من أراضي منطقة حجلة والزور شرق أريحا، منها 52 دونما اراضي وقفية.