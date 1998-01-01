نتنياهو: لسنا معنيين بالحرب رغم "التوتر الامني" ولكننا سندافع عن أنفسنا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن حكومته غير معنية بالحرب رغم حالة التوتر الأمني القائمة.

وأكد نتنياهو خلال تصريحات قبيل الجلسة الأسبوعية لحكومته على أن إسرائيل لن تتوانى في الدفاع عن نفسها. قائلا "لن نخوض أي حرب ولا نسعى إليها، ولكننا سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا".

وأشاد نتنياهو بالجيش الإسرائيلي وقوته ووصفه بأنه "أقوى جيش في الشرق الأوسط"، وأنه أوضح ذلك للرئيسين الأميركي والروسي خلال لقاءاته معهما.

وأضاف "نحن العامل الرئيسي الذي يحول دون انتشار الإسلام الراديكالي في الشرق الأوسط الذي يهدد العالم بأسره".