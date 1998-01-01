من هي أول فنانة قامت ببطولة "الواد سيد الشغال"؟

عالم الفن

مسرحية "الواد سيد الشغال" من أشهر مسرحيات الفنان عادل إمام وأكثرها عرضا على التليفزيون في القنوات المختلفة وظلت تعرض علىالمسرح لمدة ثماني سنوات، ولكن هل تعلم من هي البطلة الحقيقة والأولى للمسرحية؟



تدور أحداث مسرحية " الواد سيد الشغال " حول "سيد" وهو عادل إمام الذي يهرب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بتهمة ضرب أحد النصابين من أصحاب شركات توظيف الأموال ويتوجه للاحتماء في منزل خاله الطباخ الذى يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضًا.

يتم طلاق ابنة الثرى صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدد خلافاتهما وشجارهما فيتم اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل، يشترط سيد نقل زوجته الثرية للإقامة معه في البدروم الذي تعيش فيه أمه، فيسارع الأب لنقلها إلى القصر، لكنها ترفض بعد وقوعها فى حب سيد. كما يهرب زوجها السابق للخارج بعد استيلاءه على أموالها.



من المعروف أن المسرحيات تعرض في أيام مختلفة على المسرح، إلى أن يتحدد يوم تأتي فيه كاميرا التليفزيون لتصورها وتسجلها بالبطل الموجود على الخشبة.



أبطال المسرحية الذين نعرفهم هم عادل إمام وعمر الحريري ورجاء الجداوي ومشيرة إسماعيل ومصطفى متولي، ولكن مشيرة إسماعيل لم تكن موجودة في البداية بل كانت الممثلة سوسن بدر وتم استبدالها لتأتي محلها شهيرة ويتم تصوير المسرحية بها، بحسب موقع "جولولي".



صورة نادرة لسوسن بدر في كواليس المسرحية وتحديدا قبل لحظات من صعودها على المسرح أثناء تحضيرها للشخصية وهي تضع الماكياج الخاص بها، قبل أن تغادر المسرحية التي كانت تقوم ببطولتها عام 1987.



الفنانة سوسن بدر شاركت عادل إمام في عدد كبير من أعماله أشهرها مسلسل أحلام الفتى الطائر وفيلم شمس الزناتي.