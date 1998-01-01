أنماط صعبة من شخصيات الرجل وكيفية التعامل معها

لا يقبل بالأعذار ولا بالتفاوض ولا بأنصاف الحلول وهو رئيس مزعج للغاية في العمل حيث يخشاه جميع المرؤوسين ويشعرون برغبة في تجنّب لقاءه وتعليقاته ويخشون غضبه.



إذا كنتِ تتعاملين مع رجل من هذا النوع، عليكِ فقط توضيح أسلوبكِ في إدارة حياتكِ وعدم السماح له بالتأثير على حكمكِ على أموركِ الشخصية، قد يجعله ذلك يتخلى عنكِ ولكنها لن تكون نهاية العالم.



الرجل الإعتمادي

هذا الشخص يطلب منكِ أن تكوني قريبة دائماً وتشعريه بالأمان ولا يمكنه إكمال أي شيء بمفرده دون مساعدة الأخرين، قد يشعركِ هذا الرجل بأنكِ تتعاملين مع طفل صغير، ما قد يدفعكِ لفقدان أعصابكِ في المواقف الصعبة التي تحتاجين فيها إلى من يدعمكِ.



عليكِ تعريف هذا الرجل بالمسؤوليات التي عليه أن يتحملها وإشعاره بأنكِ لستِ أمه وذلك على الرغم من وجودكِ في حياته ومساعدتكِ له، في المقابل عليه أن يأخذ زمام المبادرة في أموره الحياتية ويتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.



الرجل الكئيب

الجميع يسمع عن الإكتئاب لكن، هل صادفتِ من قبل شخص إكتئابي؟ هذا الشخص لديه منظور سيء دائماً بالنسبة للأمور وكأنه ينظر من فوق غيمة شديدة السواد، كما أن الرجل الكئيب لديه نقص شديد في ثقته بنفسه كما يبدو وكأنه يشعر بالذنب تجاه شيء ما لا يعرفه.



قد يكون هذا الرجل قد إتخذ قراراً منذ زمن بعيد بأن السلبية والحزن هي أمور مريحة لا تحتاج للكثير من العمل، كما تساعده على لفت إنتباه الأخرين الذين يتعاطفون مع حزنه وتعاسته.



لا عيب في تعاطفكِ مع مثل هذا الشخص أما إذا شعرتِ بأنه ينقل إليك مشاعره الحزينة ونظرته السلبية للأمور فهنا عليكِ الإنتباه، حاولي أن تعيشي حياتكِ المعتادة وإضحكي وإسعدي دون الشعور بالذنب.