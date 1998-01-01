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ليدي غاغا تلغي عروضاً أوروبية بسبب "ألم حاد"

الأحد 04 فبراير 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليدي غاغا تلغي عروضاً أوروبية بسبب "ألم حاد"



عالم الفن

ألغت ليدي غاغا العروض الاوروبية المتبقية لجولتها العالمية الحالية بسبب “ألم حاد” تعاني منه، طبقاً لما ذكرته الشركة السياحية المنظمة لجولة نجمة البوب الامريكية السبت في بيان.

وذكرت شركة “لايف نيشن” للسياحة “لسوء الحظ، تعاني ليدي غاغا من ألم حاد أثر على قدرتها بشكل كبير على أداء اغانيها على المسرح أمام الجمهور “.

وقالت غاغا في بيان نشر على موقع (تويتر) “إنني مدمرة، لا أعرف كيف أصف ذلك”.

وأضافت غاغا (31 عاماً) “يدعم فريقي الطبي القرار بالنسبة لي للتعافي في المنزل”.

وكان من المقرر أن تقدم غاغا عشرة عروض أخرى في بريطانيا وسويسرا وألمانيا والسويد والدنمارك وفرنسا، في إطار جولتها العالمية “جوان”.

وأضافت “يجب أن أضع نفسي وصحتي أولاً”.

وكانت غاغا قد نقلت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى المستشفى، معللة ذلك أيضاً إلى “ألم حاد”، وألغت عرضاً كان مقرراً في مدينة ريو دي جانيرو.

وقالت في تلك المرة إنها تعاني من “متلازمة الألم العضلي التليفي” وهو مرض مزمن يمكن أن يسبب ألماً في الجسم بأكمله.

#ليدي غاغا

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