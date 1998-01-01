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راموس: ريال مدريد يعيش أسوأ مواسمه على الإطلاق

الأحد 04 فبراير 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس: ريال مدريد يعيش أسوأ مواسمه على الإطلاق



وكالات / سما /

يعتقد سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني أن هذا الموسم يعتبر واحد من أسوأ مواسم الريال على الإطلاق، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ليفانتي، ضمن الجولة الـ22 من عمر الدوري الإسباني، ليبتعد بـ18 نقطة كاملة عن متصدر الليجا الحالي برشلونة.

وأصبح الكثير من متابعي ومحبي الريال يظنون أن موسم الفريق شبه منتهي، عقب الخروج المخزي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وابتعاده بشكل كبير عن اللحاق ببرشلونة، وعدم ثقة الكثيرون في مسألة فوز الريال على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، ويبدو أن راموس قد يوافق على هذا الرأي.

وتحدث راموس حسب موقع جول بنسخته العالمية قائلاً “سنواصل القتال في دوري أبطال أوروبا، والوقت المتبقي من هذا الموسم، بالتأكيد ليس من الطبيعي أن نكون في هذه الوضعية، وهذا الفارق الكبير بيننا وبين صاحب المركز الأول بالدوري”.

وأضاف “نحن ارتكبنا خطئًا ما جعلنا نصل لهذا الفارق في الدوري، أنه أحد أسوأ مواسم ريال مدريد على الإطلاق”.

وتابع “وضعنا معقد، ولكن الحل يكمن في اتحادنا، وحماية أنفسنا وهذا هو الطريق الوحيد للاستمرار في مسابقة دوري الأبطال”.

وتطرق للحديث عن مباراة ليفانتي الأخيرة قائلاً “نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا سيطرنا على مجريات اللقاء، ولكن تعادلنا في آخر المطاف، ولكن علينا الآن أن نعمل بشكل أكبر ونثق في قدراتنا حتى نخرج من هذه الأزمة”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلاقي باريس سان جيرمان في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

#راموس

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