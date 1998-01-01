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قصة المشجعة التي حقق بوسكيتس حلمها في كامب نو

الأحد 04 فبراير 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصة المشجعة التي حقق بوسكيتس حلمها في كامب نو



وكالات / سما /

سلط الموقع الرسمي لنادي برشلونة على شبكة الإنترنت الضوء على قصة مشجعة الفريق التي أتت إلى كامب نو لحضور مباراة فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الخميس الماضي من أجل مقابلة بطلها، سيرجيو بوسكيتس.

وأتت لوسيا من مسقط رأسها، قرطبة، جنوب البلاد، مرتدية قميص نجم برشلونة وتجلس في مقعد قريب جداً من الملعب، وجذبت دموع الفرح التي ذرفتها أنظار ليس فقط الكاميرات، ولكن اللاعب نفسه وكذلك الطاقم الفني، كما أعدت لوسيا ورقة ليقرأها بوسكيتس.

وبعد ثوانٍ قليلة من إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، اتجه صاحب الـ 29 عاماً صوب تلك المشجعة، ومنحها قيمصه الذي خاض به المباراة ولم يكتفِ بذلك، بل تحدث معها قليلاً والتقط صورة معها.

وعلق الموقع الرسمي للنادي الكتلوني على أن هذا حدث خاص يضاف إلى القائمة في كامب نو.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف أتى عن طريق المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من صناعة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب على ملعب مستايا الخميس المقبل.

#سيرجيو بوسكيتس #كامب نو

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