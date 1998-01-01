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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لأكبر مناورة للواء المظليين بسبب التوتر الأمني بالشمال

الأحد 04 فبراير 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لأكبر مناورة للواء المظليين بسبب التوتر الأمني بالشمال



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأكبر مناورة عسكرية للواء المظليين بمشاركة وحدات خاصة استعدادا لسيناريوهات عسكرية للتعامل مع أحداث صعبة على خلفية التوتر الأمني على الحدود الشمالية.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك المناورة التي تعد الأكبر والأضخم ستنفذ في منتصف العام الجاري. مشيرةً إلى أنها أول مناورة سيقوم بها لواء المظليين بهذا الحجم منذ عام 2012.

وقالت الصحيفة بأن هذه المناورة ستجري في ظل التقييمات العسكرية والأمنية المستمرة بشأن محاولات إيران لإنشاء مصانع أسلحة وصواريخ في لبنان.

وقال ضابط كبير في الجيش "نحن نستعد لأن يكون القتال بعيدا عن البلاد". فيما قال ضابط آخر أنها سيستخدم خلالها سيناريوهات عدة ومعدات جديدة حصل عليها الجيش مؤخرا للتعامل مع كافة التضاريس.

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