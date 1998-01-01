فينجر يشيد بالثنائي أوباميانج ومخيتاريان عقب هزيمة إيفرتون

وكالات / سما /

أغدق آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال الثناء على الثنائي هنريخ مخيتاريان وبيير آيميريك أوباميانج عقب الفوز الكاسح على إيفرتون بخماسية مقابل هدف واحد ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرون رامزي قد سجل هاتريك لمصلحة المدفعجية في مباراة ملعب الإمارات، فيما أحرز كوسيلني هدفاً وأوباميانج هدفاً آخر.

وسجل النجم الجابوني في مستهل مشواره مع الجانرز في البريميرليج، بعد 37 دقيقة فقط من تمريرة مخيتاريان.

النجم الآرميني القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي تمكن من صناعة 3 أهداف من الخماسية التي منيت بها شباك التوفيز اليوم.

الثعلب الفرنسي عندما سُئل عن مردود اللاعب القادم من بوروسيا دورتموند الألماني، قال “جودة تحركه كانت ممتازة، جودة إنهائه للهجمة كانت ممتازة”.

وأضاف “ما زال لديه بعض العمل للقيام به على المستوى البدني. يبدو دائماً لديه القدرة على التسبب بمشاكل للمدافع من خلال تحركه. وعندما يكون أمامك، يكون من الصعب أن تلحق به”.

أما من جانب اللاعب نفسه، فعلق على افتتاح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بقوله “لقد كنت سعيداً حقاً”.

وتابع “لقد ربحنا اللقاء في الشوط الأول. الشوط الثاني كان مختلفاً قليلاً ولكن كنا جميعاً سعداء”.

أما عن مخيتاريان، قال “إنه يستطيع إيجاد الروابط مع زملائه بشكل جيد. هو يعمل بجد”.

وأسرد “يبدو أنه يحظى بقبول بقية الفريق بشكل جيد”.