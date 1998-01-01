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نيمار يحترق شوقاً لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال

الأحد 04 فبراير 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يحترق شوقاً لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال



وكالات / سما /

أعرب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن شوقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطالأوروبا.

ومن المنتظر أن يحل أثرياء فرنسا ضيوفاً على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الرابع عشر من فبراير الجاري في لقاء الذهاب، قبل أن تقام مباراة العودة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

ويواجه الباريسي تحدياً حقيقياً لإثبات مدى شغفه ومدى جديته نحو السعي للتتويج بلقب التشامبيونزليج، بعد مغادرة البطولة من الدور ربع النهائي في أكثر من نسخة سابقة.

وكان فريق الليج آن قد ودع النسخة الماضية من المسابقة على يد برشلونة الإسباني بعد ريمونتادا تاريخية قام بها رفاق ليونيل ميسي إثر الانتصار بسداسية مقابل هدف واحد في كامب نو بعد السقوط في حديقة الأمراء برباعية دون رد.

النجم البرازيلي صرح حول الموقعة المنتظرة قائلاً “أنا متلهف أكثر لللعب ضد ريال مدريد، نحن جميعاً نتحضر لنخوض مباريات  من هذه النوعية”.

وأضاف “أنا متشوق جداً وأريد هذا اليوم أن يأتي”.

يُذكر أن شائعات كثيرة تحوم حول انتقال ابن الـ 25 ربيعاً إلى صفوف الميرينجي الموسم المقبل في ظل رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز في التوقيع معه لخلافة كريستيانو رونالدو كنجم أول في العاصمة الإسبانية.

#نيمار #دوري الابطال

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