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ساعات قد تفصل لويس إنريكي عن تدريب تشيلسي!

الأحد 04 فبراير 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعات قد تفصل لويس إنريكي عن تدريب تشيلسي!



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عن مفاجآة مدوية تتضمن إمكانية إقالة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي من تدريب تشيلسي خلال الساعات القادمة.

وبحسب الصحيفة الصادرة من إنجلترا فإن مباراة تشيلسي أمام واتفورد مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز ستحدد مستقبل المدرب الإيطالي مع النادي اللندني.

وأضاف المصدر أن مدرب روما وسيلتا فيجو وبرشلونة السابق لويس إنريكي مرشح كبير لقيادة تشيلسي، وقد يواجه فريقه السابق الآن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لأنه مرشح لتولي المهمة خلفاً لكونتي إذا فشل الأخير خلال مباراة واتفورد.

ورغم أن كونتي قد أكد على عدم نيته في تولي مهمة تدريب منتخب إيطاليا الصيف القادم بسبب ارتباطه بعقد مع تشيلسي لـ18 شهراً وهذا دليل على بقاءه إلا أن توتر العلاقة مع مالك النادي رومان ابراموفيتش تؤكد عكس ذلك.

وقد يكون الموسم الحالي الأخير لكونتي في ملعب ستامفورد بريدج بنسبة كبيرة بسبب العلاقة السيئة مع الإدارة، وهنالك إمكانية لتدريب منتخب بلاده أو ميلان أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو يوفنتوس في الموسم القادم.

 

وكان كونتي قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد خسارته الثقيلة أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من البريميرليج.

 
#لويس إنريكي #تشيلسي

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