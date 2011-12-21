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الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة واسعة على حدود غزة تحاكي الحرب

الأحد 04 فبراير 2018 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة واسعة على حدود غزة تحاكي الحرب



القدس المحتلة / سما /

شهدت  حدود قطاع غزة  الليلة  إطلاق قنابل انارة ونار كثيف وتحليق لطيران الاستطلاع الاسرائيلي وحركة نشطة للآليات.

كما شهد  بحر شمال القطاع صباح اليوم حركة نشطة للزوارق الحربية، ضمن المناورة الكبيرة التي أعلن عنها جيش الاحتلال مؤخرا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي  أعلن  مساء السبت، البدء في مناورة عسكرية واسعة في محيط قطاع غزة، تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال الجيش في بيان له، إن المناورة العسكرية تشارك فيها جميع القوات النظامية، وسيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لاستدعاء الجنود الاحتياط، لافتا إلى أنه ستتم ملاحظة حركة المركبات الأمنية في "منطقة غلاف غزة".

وأشار البيان إلى أن المناورة الواسعة "تهدف لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ".

وذكر أن "التخطيط للتمرين كان بشكل مسبق، وهو يأتي ضمن خطة التدريبات السنوية لعام 2018".

وكان الكاتب الإسرائيلي بصحيفة إسرائيل اليوم أمنون لورد، قال الأحد، إن إسرائيل قد تخاطر بالدخول في مواجهة عسكرية شاملة قد تشهدها المنطقة.

فيما ذكرت صحيفة معاريف أن هناك فجوات ما زالت قائمة في مدى استعدادات الجبهة الداخلية الإسرائيلية للحرب القادمة، رغم وجود بعض التحسن لدى عدد من مرافقها.

وأضافت أنه يزداد التحدي في ظل إعلان منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أنها لن توفر حلولا كاملة ونهائية لآلاف الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حال اندلاع حرب ما، خاصة أن الموازنات التي تم تحويلها لا تؤدي الغرض المطلوب للجبهة الداخلية.

#الجيش الإسرائيلي #مناورة #غزة

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