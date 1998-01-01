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وزير الخارجية الألماني يدافع عن القانون البولندي بشأن المحرقة

الأحد 04 فبراير 2018 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الألماني يدافع عن القانون البولندي بشأن المحرقة



برلين / وكالات /

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، على الذنب التاريخي لألمانيا بعد إصدار بولندا قانونا عن المحرقة النازية أثار جدلا على المستوى الدولي.

وقال جابريل وفقا لما ذكرته الخارجية الألمانية،  في برلين: "ليس هناك أدنى شك في المسؤول عن معسكرات الإبادة، وأدار العمل فيها وقتل فيها ملايين اليهود الأوروبيين: إنهم تحديدا الألمان".

وأضاف جابريل قائلا: "إن هذه الإبادة الجماعية نظمت من قبل بلادنا وليس من قبل أحد آخر، ولا يغير في هذه الحقيقة آراء بعض الأفراد".

كانت بولندا أصدرت يوم الخميس الماضي، قانونا يفرض عقوبات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثة أعوام لمن ينسب "علنا وعلى غير وجه الحقيقة" للشعب البولندي أو الدولة البولندية المسؤولية أو المشاركة في المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية.

ويعتبر هذا القانون ساريا بمجرد توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا عليه.

ويخشى معارضو القانون ومنهم شخصيات أمريكية وإسرائيلية من أن تتمكن بولندا بمقتضى هذا القانون أن تنفي عن نفسها المسؤولية الذاتية وتنكر دورها في المحرقة ضد اليهود.

وأبدى جابريل قناعته بصفة عامة "بأن التعامل بعناية مع التاريخ الذاتي للدول هو وحده ما يمكن أن يصنع المصالحة"، ويدخل ضمن مكونات ذلك "الحديث بصراحة غير محدودة مع البشر الذين عانوا آلام المحرقة عن آلامهم تلك".

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