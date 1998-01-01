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جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر نتنياهو : غزة تنهار

السبت 03 فبراير 2018 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر نتنياهو : غزة تنهار



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية (ريشت 14)، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما أمنيا خطيرا بشأن صورة الوضع الحالي في قطاع غزة.

و حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية اندلاع حرب وقدرت أن المواجهة العسكرية مع قطاع غزة المحاصر حتمية بحال لم يتم تدارك الوضع ومنع الانهيار بالقطاع في كافة المجالات.

وجاء في تقييم الجيش أن هناك حالة انهيار اقتصادي وإنساني إلى درجة دفعت إسرائيل وللمرة الأولى للنظر بجدية في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى قطاع غزة من أجل منع مواجهة عسكرية.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها أن الوضع في غزة يزداد سوءا وهو ما يزيد من فرص المواجهة العسكرية رغم أن (حماس) ليس لديها مصلحة في اندلاع جولة جديدة من الحرب.

وأشارت القناة إلى وجود جدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن ما أسماه بعض الوزراء "خلط" استراتيجيات التعامل مع التهديد الأمني في الجنوب. واوضحت أنه خلال اجتماع سابق للحكومة الاسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) حذر الجيش من وصول غزة الى مثل هذا السيناريو وقدم اقتراحات لتحسين الوضع انطلاقا من فرضية أن الاوضاع في غزة متقلبة في ظل خيبة السكان من المصالحة وشعور (حماس) باليأس في ظل فعالية الجيش بكشف الأنفاق وهو ما قد يدفع (حماس) للتفكير بجولة جديدة من التصعيد في المستقبل.

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