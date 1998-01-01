المالكي يوقع اتفاقية دعم بقيمة 10 مليون $ مع الحكومة التركية

رام الله/سما/

وقع وزير الخارجية رياض المالكي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا اتفاقية بقيمة 10 مليون دولار، كدعم من الحكومة التركية.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما، في مدينة أنطاليا التركية، آليات تنفيذية لمخرجات القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب الاتفاقية الموقعة، سيتم تحويل 3.5 مليون دولار كمرحلة أولى للحكومة الفلسطينية.

وقال المالكي إن المنحة ستخصص لدعم المشاريع ذات الأولوية في فلسطين وتحديدًا في قطاع غزة.

وفي الإطار الثنائي، تم التأكيد على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق على موعد مبدأي في نيسان المقبل، كما وتم التأكيد على أهمية مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني-التركي الذي سيتم عقده في آذار المقبل، كما أكد الوزيران أهمية التعاون بين كل من وكالة فلسطين للتعاون الدولي "بيكا" والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وأهمية تشجيع التواصل بين الوكالتين.

وأكد المالكي أهمية التنسيق على مستوى عال بين البلدين من أجل مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتم التأكيد على أهمية تفعيل القرارات التي تمت على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى أهمية منع أي دول أخرى من أن تحذو حذو القرار الأميركي بخصوص القدس.