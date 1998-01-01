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غاباي: إسرائيل بحاجة لزعيم يستغل الفرصة لحل الدولتين لشعبين

السبت 03 فبراير 2018 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غاباي: إسرائيل بحاجة لزعيم يستغل الفرصة لحل الدولتين لشعبين



القدس/سما/

قال آفي غاباي زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حل الصراع مع الفلسطينيين تقع على عاتق الجيل الحالي في إسرائيل وليس على عاتق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح غاباي خلال مؤتمر ثقافي نيس زيونا غرب الرملة، أنه بعد الاجتماعات والصور التي التقطها بنيامين نتنياهو مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن الإسرائيليين لا زالوا يعيشون هنا مع 4.5 مليون فلسطيني.

وأضاف "علينا أن نحل مشكلتنا، ونعتقد أن الحل هو دولتين لشعبين حتى نعيش هناك مع أغلبية يهودية".

وتابع "في الشرق الأوسط برزت فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تريده الدول العربية المعتدلة أيضا، إن دولة إسرائيل بحاجة إلى زعيم يعترف بالفرصة ويعرف كيفية تنفيذها".

#اسرائيل #عباس #مفاوضات

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