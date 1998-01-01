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للمرة الثانية .. الاحتلال يقتحم ويحاصر جنين بحثا عن المطارد "احمد جرار "

السبت 03 فبراير 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية .. الاحتلال يقتحم ويحاصر جنين بحثا عن المطارد "احمد جرار "



جنين/سما/

اقتحم جيش الاحتلال ، عصر اليوم السبت، وللمرة الثانية منذ الفجر بلدة برقين جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر محلية  ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة مدعومين بآليات عسكرية، عاودت وللمرة الثانية منذ الفجر اقتحام بلدة برقين من كافة الجهات.

واضافت المصادر ان عناصر من الوحدات الخاصة "مستعربين" تسللوا الى الحي الشرقي في البلدة، فيما حولت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي الى نقاط عسكرية وسط تحليق لطائرة رصد لمراقبة التحركات على الارض.

وافاد شهود عيان ان جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل وبركس للاغنام في برقين، وتنادي عبر مكبرات الصوت " احمد جرار سلم نفسك".

 

وأفاد شهود من برقين أن طائرة تحلق في سماء القرية وإطلاق لقنابل الصوت وعشرات المركبات العسكرية تُحاصرها، فيما تحاصر قوات الاحتلال تحاصر منزلاً وتعتلي أسطح المنازل المحيطة.

 

وقالت المصادر، "إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي شنت حملات دهم واسعة للمنازل بحجة البحث عمن تسميهم بالمطلوبين.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت برقين فجر اليوم وشنت حملة دهم واسعة، اعتقلت خلالها 4 شبان، وعاثت خرابا ودمارا في محتويات عشرات المنازل في البلدة

وكانت  قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة الكفير جنوب شرق جنين وحاصرت منزلا اعتقدت ان المطلوب احمد جرار بداخله، قبل ان تعتقل مواطنين .

 

 

يتبع..

#اقتحام #احتلال #جنين

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