وزير هولندية تتعرض لحملة شرسة لتبرعها بـ13 مليون يورو لـ"لأونروا"

القدس المحتلة / سما /

حملة انتقادات شرسة تواجهها وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية "سكريت كاخ"، من شخصيات داعمة للاحتلال الصهيوني، على خلفية تقديم الوزيرة "كاخ" مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة "الأونروا" عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص المساعدات المالية للوكالة.

من جانبه، وجه الأستاذ أمين أبو راشد رئيس البيت الفلسطيني في هولندا رسالة شكر إلى الوزيرةعلى جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأمريكي بحق الأونروا، والإصرار على تقديم المساعدة المالية لوكالة الأونروا رغم حملة الانتقادات التي تشن ضدها.

كما عبر أبو راشد في رسالته عن تقدير أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا لموقف الوزيرة، داعيا إلى مزيد من الدعم الهولندي في مختلف المستويات للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.