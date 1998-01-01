جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير هولندية تتعرض لحملة شرسة لتبرعها بـ13 مليون يورو لـ"لأونروا"

السبت 03 فبراير 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير هولندية تتعرض لحملة شرسة لتبرعها بـ13 مليون يورو لـ"لأونروا"



القدس المحتلة / سما /

حملة انتقادات شرسة تواجهها وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية "سكريت كاخ"، من شخصيات داعمة للاحتلال الصهيوني، على خلفية تقديم الوزيرة "كاخ" مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة "الأونروا" عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص المساعدات المالية للوكالة.

من جانبه، وجه الأستاذ أمين أبو راشد رئيس البيت الفلسطيني في هولندا رسالة شكر إلى الوزيرةعلى جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأمريكي بحق الأونروا، والإصرار على تقديم المساعدة المالية لوكالة الأونروا رغم حملة الانتقادات التي تشن ضدها.

كما عبر أبو راشد في رسالته عن تقدير أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا لموقف الوزيرة، داعيا إلى مزيد من الدعم الهولندي في مختلف المستويات للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

أخبار ذات صلة

ارشيفية

الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين

كندا تستأنف دعمها لوكالة "أونروا" بمبلغ 25 مليون دولار

العمادي: قطر تتبرع بـ"12" مليون دولار لشراء وقود لمحطة الكهرباء في غزة

الانتخابات الفلسطينية - ارشيف

وزير الحكم المحلي "الأعرج": الانتخابات المحلية في أيار المقبل

وزير الخارجية

وزير الخارجية يستدعي السفير لدى الولايات المتحدة "حسام زملط" للتشاور

خليل الحية

الحية: تصريحات وزير الخارجية السعودي غريبة و تدفع بعض الدول لمحاصرة "حماس"

الأكثر قراءة اليوم

غضب كردي بعد نشر فيديو لمقاتلة قضت في عفرين بعد تجريد الجزء الأعلى من جسدها بالكامل

شاهد - صور نادرة لزفاف ملك الأردن وزوجته رانيا

رونالدو وميسي .. صور: هكذا يدعمان إسرائيل في العلن.. هل ما زلت تشجعهما ؟ !

نتنياهو: تخلى عن ابنته من زوجته السابقة خوفا من سارة وأسباب موافقته على صفقة شاليط

شاهد بالصور.. الوليد بن طلال في أول رحلة استجمام مع أولاده وأحفاده بالصحراء

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

إجتماع دولي في بروكسل حول تمكين حكومة الوفاق بغزة

الأخبار الرئيسية

عزام الاحمد - ارشيف

الأحمد : أطراف دولية استعدت لتمويل المصالحة بينها رواتب الموظفين

حدود غزة -ارشيفية

معاريف: بين الهدوء والحرب في غزة شعرة و " أفكار جيدة لإعمار القطاع لكن لا أحد يسارع لتمويلها "

محاصرة منزل

سماع انفجارات.. الاحتلال يفشل في العثور على المطارد " أحمد نصر جرار " بعد محاصرة منزل بجنين

غزة -ارشيفية

المصالحة الفلسطينية تواجه أزمة مالية وغزة «لن تصلح للعيش» في غضون سنوات قليلة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف موقعين للقسام جنوب القطاع و يحمل حماس المسؤولية

الاتصالات الفلسطينية