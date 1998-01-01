لجنة تحسين شروط المعيشة تطـور شـوارع مخيـم خان يونس

خانيونس / سما /

ألقت الشرطة القبض خلال الـ48 ساعة الماضية على عصابة أشرار مكونة من خمسة اشخاص، وشخصين آخرين متهمين بارتكاب 29 قضية سرقة من منازل ومحال تجارية ومركبات مواطنين في محافظات رام الله والبيرة وسلفيت وضواحي القدس .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت مؤخرا عدة شكاوى من المواطنين تفيد بتعرضهم للسرقات، وعليه تم تشكيل فريق لجمع الأدلة الجنائية والبحث والتحري في شرطة المباحث العامة لمتابعة القضايا، وجرى حصر المعلومات والاشتباه بمجموعة من الأشخاص بعضهم من ذوي السوابق الجنائية.

وأضاف البيان، ان الشرطة بعد جمع الادلة والمتابعة الحثيثة القت القبض على 7 اشخاص، وبمواجهتهم بالأدلة والاستماع لأقوالهم أفاد خمسة منهم بتشكيل عصابة أشرار وقاموا بسلسلة من السرقات في محافظة رام الله والبيرة، كما أفاد شخصان آخران بسرقة عدد من المباني قيد الانشاء معظمها في سلفيت وضواحي القدس.

وأشار البيان الى أن التحقيقات الأولية بالتنسيق مع النيابة العامة بينت أن المتهمين استغلوا خلال تنفيذ جرائمهم قيام الضحايا بترك مفاتيح المنازل عند المداخل، وضعف الحماية على النوافذ، وضعف الاقفال في أبواب المحال التجارية، وترك حقائب واغراض بارزة في المركبات، كذلك متابعة بعض الأسر والتأكد من عدم تواجدهم في منازلهم من خلال ما ينشرونه عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ولفت البيان الى أن الشرطة أحالت المشتبه بهم السبعة الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول.