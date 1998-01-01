موظفوا المنظمات الشعبية يناشدون الرئيس بوقف قرار التقاعد المجحف بحقهم غزة

غزة/عبد الهادي مسلم/

ناشد موظفوا المنظمات الشعبية الذين احيلوا للتقاعد المبكر السيد الرئيس ابو مازن بالعمل على الغاء قرار التقاعد المجحف بحقهم .

وقال المتقاعدون في مناشدتهم التى وصلت " سما" نسخة عنها.

أننا يا سيد الرئيس ما زلنا ملتزمين بشرعيتك وبقراراتك ونقف إلى جانب سيادتكم وانتم تخوضون اشرف وانبل معركة وهي معركة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين" الاخ الرئيس حفظه الله نحن موظفي المنظمات الشعبية وعددنا يزيد عن ١٢٠ موظف والذين التزمنا بشرعيتكم وافنينا زهرات شبابنا في سجون الاحتلال وساهمنا في بناء مؤسسات السلطة الوطنية ودفعنا ثمنا زمني الاحتلال الانقسام البغيض وثمن تمسكنا بشرعيتكم لشخصكم الكريم لهذا نناشد سيادتكم بالعمل على الغاء قرار التقاعد لانه طوال فترة عملنا تحملنا مآسي وأعباء الانقسام المرير في قطاع غزة لا نخفي على سيادتكم سرًا القرار الظالم للتقاعد بحقنا وما نتج عنه من مآسي أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية بعد أن أصبحت عوائلنا ممتدة وكبيرة العدد وأصبحت احتياجات أبنائنا الذين شارفوا على مرحلة المدارس والجامعات والزواج كبيرة جدًا خصوصًا أننا نحن المعيلين الاخ الرئيس: لا يخفى على أحد منكم أوضاع غزة وحالة البطالة ومخاطر الانقسام البغيض جعلت أولادنا خريجو الجامعات منهم في صفوف البطالة، فالراتب بأكمله لا يكاد يكفي فما بالكم يا سيادة الرئيس عندما نتقاضى نصف راتب "راتب تقاعدي" او اقل ونحن في ريعان شبابنا. السيد الرئيس: كلنا أمل وثقة من سياتكم النظر بعين العطف لمعاناتنا والعمل على إلغاء قرار التقاعد بحقنا والعمل على عودتنا إلى أعمالنا ودومًا وسنكون بإذن الله الاوفياء والمخلصين لخدمة قضيتنا وشعبنا وسنقف بجانبكم ضد المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية خاصة قضية القدس واللاجئين ودمتم ذخرًا وسندًا للوطن والمواطن". اخوانكم موظفي المنظمات الشعبية