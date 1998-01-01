شقيق الكساسبة يروي تفاصيل تلقيهم نبأ مقتله

عمان / وكالات /

روى جواد الكساسبة، شقيق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، تفاصيل تلقيهم نبأ مقتله حرقا على يد تنظيم الدولة، في العام 2015.

الكساسبة وفي منشور عبر "فيسبوك"، تزامنا مع مرور 3 أعوام على فيديو تنظيم الدولة، قال إن الفيديو "ظهر بعد 42 يوم من المعاناة والمقاساة، والمفاوضات، والانتظار".

وقال الكساسبة إن الفيديو أظن بأن "تاريخ استشهاد البطل معاذ الكساسبة هو 312015 والذي صدقناه رغم معرفتنا بكذب و دجل هذا التنظيم الإرهابي المخادع ،وتم اتخاذ هذا التاريخ كتاريخ رسمي للاستشهاد".

وتابع: "لكن تضاربت أنباء رسمية و غير رسمية حول أن تاريخ الاستشهاد هو 29122014 أي بعد 5 أيام من إسقاط الطائرة (في الرقة) والتي لم نأخذ حتى الآن أي معلومة حول الحادثة، وحول التحقيقات ،والتي سألنا عنها ولم نحصل على إجابة".

وبحسب جواد الكساسبة، فإن أسرته لا تتذكر سوى تاريخ إسقاط الطائرة، وهو 24 كانون أول/ ديسمبر 2014، وذلك لغاية صدور نتائج التحقيقات في الحادثة، مضيفا: "لأن باقي المواعيد متضاربة و غير دقيقة إلى أن نحصل على إجابات شافية و النتائج التي طلبناها".

وأضاف الكساسبة في منشور آخر، أنه وفي يوم إصدار الفيديو صباحا، كان على موعد مع أحد "كبار شياطينهم"، في إشارة إلى شخص محسوب على تنظيم الدولة.

وتابع أن مكان اللقاء تغير من منطقة الأشرفية شرق عمان، إلى منطقة الرصيفة بالزرقاء، وتابع: "شروط قاسية، واستشعرت عدم الراحة".

وأوضح أن والده اتصل به وطلب إحضار أدويته، مما تسبب بتأخره عن اللقاء، وهو ما دفع وسطاء تنظيم الدولة لإلقاء اللوم عليه.

وقال جواد الكساسبة إنه كان من المفترض أن يسافر إلى تركيا في ذلك اليوم، إلا أن سفره ألغي لدواع أمنية.

وأنهى حديثه بالقول إنه تلقى نبأ مقتل شقيقه وهو يقود مركبته، مضيفا: "الصبر يا رب ،فكر مشتت ،عيون تبكي، سائق لا يدرك خطورة السرعة ،قلب مكسور، بطل محروق، و لكن نسأل الله أنها الشهادة عند الله".