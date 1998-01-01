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الصحة: نخشى توقف المزيد من المولدات الكهربائية بالمرافق الصحية

السبت 03 فبراير 2018 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: نخشى توقف المزيد من المولدات الكهربائية بالمرافق الصحية



غزة / سما /

عبرت وزارة الصحة في غزة عن خشيتها من توقف المزيد من المولدات الكهربائية في المرافق الصحية خلال الأيام المقبلة جراء أزمة الوقود.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة  اليوم السبت، إن توقف المولدات سيربك الخدمات الصحية و يزيد من معاناة المرضى.
وأعلنت الوزارة مؤخراً عن توقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية في قطاع بسبب نفاد الوقود و هي مركز الصوراني و القومسيون الطبي و المؤسسة الطبية و ادارة صحة غزة و مركز عبسان الكبيرة و العطاطرة و المعاقين حركياً.
وأكدت أن خدمات الوزارة الصحية في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون و مستشفى الدرة للأطفال و تحويل مرضاها للمستشفيات الأخرى بسبب نفاد الوقود.
وقالت إن لجنة إدارة الأزمة في الوزارة تؤكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود و تطالب الجهات المانحة بالتدخل الفوري لانهائها ، كما تطالب شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.

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