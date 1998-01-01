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ليبرمان يقرر تشكيل سلاح جديد لصواريخ أرض/أرض

السبت 03 فبراير 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يقرر تشكيل سلاح جديد لصواريخ أرض/أرض



القدس المحتلة / سما /

قرر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تشكيل ما يشبه سلاحا جديدا لصواريخ أرض/ أرض.

ووفق صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية سيتزود هذا السلاح الذي يتبع للقوات البرية في المرحلة الأولى بمجموعة صواريخ يصل مداها إلى مائة وخمسين كيلومترا على أن تنضم إليها لاحقا صواريخ يبلغ مداها ثلاثمائة كيلومتر قادرة على إصابة كل نقطة في لبنان وعمق الأراضي السورية.

ورأت الصحيفة في صدر صفحاتها أمس الجمعة أن هذه الصواريخ ستأتي برد ناجع وسريع في حالات يصعب على سلاح الجوي القيام بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليبرمان اتخذ هذا القرار قبل نحو شهر وأن تكاليف المشروع تقدر بسبعة مليارات شيكل.

وأقر وزير الجيش مبلغا أوليا قدره نصف مليار شيكل من ميزانية الوزارة لهذا المشروع.

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