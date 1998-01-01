"التنفيذية" تبحث اليوم آخر المستجدات والتحركات السياسية والدبلوماسية

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن اللجنة التنفيذية ستعقد مساء اليوم السبت، اجتماعاً بمقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث آخر المستجدات والتحركات الفلسطينية السياسية والدبلوماسية.

وأوضح أبو يوسف لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية" صباح اليوم، أن هذا الاجتماع للجنة التنفيذية هو الأول بعد جلسة المجلس المركزي الاخيرة، وتكمن أهميته في وضع آليات عملية لتطبيق قرارات "المركزي"، واستعراض التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، إضافة إلى بحث ملف المصالحة وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني .