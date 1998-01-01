سيلينا غوميز تدخل مصحة نفسية سراً!

ذكرت تقارير اعلامية أميركية ان النجمة سيلينا غوميز دخلت الى مركز خاص للعلاج النفسي.

وكشف موقع The Blast أن المغنية الأميركية قضت الأسبوعين الأخيرين في مركز خاص للعلاج من الاكتئاب والقلق.

ومن المعروف أن تلك لم تكن المرة الأولى التي تدخل فيها "سيلينا" البالغة من العمر 25 عامًا المصحة النفسية، حيث إنها دخلت في عام 2016 بسبب دخولها في فترة اكتئاب بسبب خلافها المعروف مع حبيبها النجم الكندي الشهير جاستن بيبر، وألغت جولتها الموسيقية لحين تحسن حالتها الصحية والنفسية، على أن تعود لممارسة حياتها الفنية بعد تماثلها للشفاء.