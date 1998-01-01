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الكهرباء: جدول التوزيع 4 مقابل 12 وعجز الطاقة 355 ميجاوات

السبت 03 فبراير 2018 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء: جدول التوزيع 4 مقابل 12 وعجز الطاقة 355 ميجاوات



غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إن الجدول المعمول به حالياً هو 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع، وذلك نظراً لشح كميات الكهرباء المتوفرة وتعطل بعض الخطوط.
وذكرت في بيان لها اليوم السبت، أن كميات الطاقة المتوفرة لليوم هي  (145)ميجاوات تقريباً، في ظل احتياج القطاع (500)ميجاوات تقريباً، وعجز في الطاقة قرابة(355)ميجاوات.
وبينت أن حالة الخطوط كانت على النحو التالي: الخطوط الإسرائيلية: تعمل بقدرة (120) ميجاوات، الخطوط المصرية: متعطلة منذ عدة أيام، محطة التوليد: نستلم منها طاقة قرابة(25)ميجاوات.  
وأشارت إلى أن تأثر الجدول بشكل كبير بسبب التعطل المستمر للخطوط المصرية واستلام كميات كهرباء محدودة من المحطة وانخفاض درجات الحرارة التي زادت من طلب المواطنين على الكهرباء في ظل محدودية المتوفر. 

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