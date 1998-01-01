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طرق مبتكرة وغريبة يلجأ لها تجار المخدرات لإدخال بضائعهم لغزة

السبت 03 فبراير 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرق مبتكرة وغريبة يلجأ لها تجار المخدرات لإدخال بضائعهم لغزة



وكالات

لم يعد الإعلان عن ضبط كميات جديدة من المخدرات أمراً غريباً، في قطاع غزة، فمثل هذه الأخبار باتت اعتيادة لدى الناس.

لكن الغريب والمثير للانتباه، بات كيفية ضبط المخدرات المهربة، وطرق المروجين الغريبة في إخفائها، ممن باتوا يستخدمون أساليب وطرق غير معهودة وقد تكون صادمة.

فعلى الرغم من نجاح شرطة مكافحة المخدرات في الكشف عن أغلب هذه الطرق، فإن تجار المخدرات ومروجيها لازالوا يبتكرون المزيد من الطرق التي لا تخطر على بال بشر، فتارة يضعون المواد المخدرة داخل مغلفات مواد غذائية "شبسي"، وتارة يخلطون "فروش الحشيش" وسط الأسماك، مستغلين صعوبة تفتيشها بالأيدي، وأخرى باستخدام النفق الراجع أو "التفريعات السرية".

ويقول وائل عواجة مسؤول الإعلام والتوعية في شرطة مكافحة المخدرات برفح: إن هناك طرق عديدة لجأ لها المهربون لتهريب السموم لغزة، أبرزها إخفائها في البضائع مثل الشيبسي أو الجبنة، أو من خلال حشوها في أحشاء الحيوانات، وإطارات السيارات، وداخل بعض الأجهزة الكهربائية.

وبين عواجة أن استخدام النفق الراجع، واللجوء لأنفاق مهجورة ومغلقة، أو إحداث فتحات سرية في أنفاق معروفة، باتت من أهم الطرق وأخطرها.

بينما يقول مصدر أمني: إن أكثر الطرق خطورة وحداثة كان وضع حبوب "ترامادول"، المخدرة وسط مراهم طبية مغلفة صنعياً، موضحاً أن المراهم لدى إدخالها من خلال أحد الأنفاق، كانت تبدو طبيعية ولا يوجد ما يثير الشبهات، وحتى مع محاولة بعض عناصر الشرطة تفتيشها، وإخراج المواد الموجودة داخل بعضها، عثر على معجون طبي فقط.

وأوضح أن شكوك عناصر الشرطة دفعتهم لفتح عينة بمشرط، فعثر على المخدرات بداخلها، وتم التحفظ على الكمية كلها، واعتقال المهربين

وأشار عواجة إلى أن نهاية العام 2016، وبداية العام 2017، شهدت طفرة غير مسبوقة في التعامل مع موضوع المخدرات في غزة، بعد استحداث دوائر جديدة كدائرة "مكافحة الحدود"، والبدء باستهداف كبار التجار، موضحا أن المهربين يستخدمون طرق معقدة في نقل المخدرات، بحيث تمر عملية التهريب عبر الأنفاق بخمس مراحل منفصلة، لتصعيب عملية التعقب.

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