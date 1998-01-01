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عثر على تذكرة طائرة عمرها 19 عاما.. و"سافر بها"

السبت 03 فبراير 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عثر على تذكرة طائرة عمرها 19 عاما.. و"سافر بها"



غرائب و عجائب

منحت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية رجلا تذكرة للسفر عبر إحدى رحلاتها الجوية، عوضا عن تذكرة قديمة حازها قبل 19 عاما.

وعثر جون ووكر على التذكرة القديمة، التي يعود تاريخها إلى عام 1998، في صندوق تحت فراشه، وفق ما أورد تلفزيون wfmynews2 المحلي في ولاية نورث كارولينا، الجمعة.

وقال ووكر إنه لم يستطع السفر في ذلك العام، وتحدث إلى الشركة لاسترداد ماله، لكن الموظفين قالوا له إن التذكرة "غير مستردة".

لكنه قرأ شروط التذكرة لاحقا فعثر على شرط يقول إن التذاكر "غير المستخدمة" و"غير المسترد قيمتها" في الرحلات المحلية، يمكن استبدالها بتذكرة أخرى.

وهاتف جون الشركة للتأكد من أن الشروط مازالت سارية، وردت الشركة في البداية أن الأمر غير ملزم لها كونها أعلنت إفلاسها عام 2010، مما يسقط أي التزامات سابقة، لكنها قررت في النهاية منحه تذكرة سفر.

#طائرة #تذكرة

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