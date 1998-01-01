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فيديو.. مجندة روسية تدخل "غينيس" بسرعة فكِّ وتركيب البندقية!

السبت 03 فبراير 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مجندة روسية تدخل "غينيس" بسرعة فكِّ وتركيب البندقية!



غرائب و عجائب

دخلت الروسية آنا نوسوفا البالغة من العمر 15 عاماً، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بفكِّ وتركيب بندقية كلاشينكوف بسرعة فائقة.

وتفوقت نوسوفا، من مدينة لسنوي في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، على الكثير من الرجال بتسجيلها رقماً قياسيا بفكِّ وتركيب بندقية كلاشينكوف خلال 21.87 ثانية.

ويقول إيفان تشوسوفليانكين مدرب آنا في النادي العسكري الوطني لمدينة لسنوي، والذي انضمت إليه منذ عام واحد فقط: "لقد وثّقنا تسجيل آنا للرقم القياسي المذهل على شريط فيديو بحسب متطلبات سجلات "غينيس" في روسيا، وأنا واثق من قدرتها على تحطيم هذا الرقم أيضاً، لكنّ الخجل هو الذي يمنعها باستمرار، فهي فتاة ذكية وخجولة".

#روسية #موسوعة غينيس

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