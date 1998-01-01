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فيديو.. أجبروا الحصان على تعاطي "الحشيش"!

السبت 03 فبراير 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أجبروا الحصان على تعاطي "الحشيش"!



غرائب و عجائب

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو الصادم الذي يظهر من خلاله رجل يجبر حصانا على تدخين الحشيش في فرح شعبي بإحدى المناطق الشعبية.

وعلى الاثر، طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، بالتحقيق العاجل في الفيديو.

وذكر موقع فضائية "صدى البلد"، أن المهندس محمد فرج عامر تساءل في بيان عاجل قدمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية: "كيف وصل الحد إلى قيام أحد المواطنين بتقديم المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟"، مؤكدا قدرة وزارة الداخلية على مكافحة جميع جرائم المخدرات ومنع تداولها علنا داخل تلك الأفراح.

وأعرب عامر عن ثقته الكاملة فى قدرة وكفاءة أجهزة وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفّار على مكافحة ظاهرة المخدرات بجميع صورها وأشكالها.

وأكد عامر أن "رجال الشرطة الأبطال البواسل الذين لا يتوانون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها خلال حربهم الناجحة ضد الإرهاب والإرهابيين لديهم القدرة على مكافحة ظاهرة المخدرات وتوجيه ضربات ناجحة وموجعة عصابات ومافيا المخدرات حفاظا على الشباب والشعب المصرى من التأثير السلبي لهذه الظاهرة الخطيرة".

#الحصان #الحشيش

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