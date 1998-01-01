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أول تجربة ناجحة للتاكسي الطائر "فاهانا"

السبت 03 فبراير 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تجربة ناجحة للتاكسي الطائر "فاهانا"



وكالات / سما /

 أعلنت شركة إيرباص، الجمعة، أنها أجرت بنجاح أول تجربة على طائرة "فاهانا" التي تقاد ذاتيا، في خطوة تمهد إلى تغير ثوري في عالم النقل.

وذكرت الشركة في موقع مشروع الطائرة vahana، أن التجربة أجريت في ولاية أوريغون الأميركية في الـ 31 من يناير الماضي وفق ما هو مخطط له.

وأضافت أن الطائرة التاكسي التي أطلق عليها اسم " Alpha One"، حلقت على ارتفاع 5 أمتار قبل أن تهبط بسلام.

وقالت إن الرحلة الأولى استمرت لمدة 53 ثانية فقط كانت الطائرة فيها تسير بشكل ذاتي، مشيرة إلى أن اليوم التالي شهد تجربة ناجحة ومماثلة، بحضور ممثلين عن الإدارة الاتحادية للطيران.

وكانت الشركة أعلنت في السابقة أن هدفها من هذا المشروع هو إيجاد وسيلة تساعد الأشخاص على التنقل بسرعة وتفادي الاختناقات المرورية.

وأشارت إلى أن التجربة جاءت بعد عامين من البناء والتخطيط، مشيرة إلى أنها ستجري مزيدا من التجارب والتعديلات على الطائرة.

وتتوقع الشركة أن تطرح الطائرة الجديدة في الأسواق خلال عام 2020.

#تاكسي الطائر #فاهانا

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