توتنهام يبلغ الريال بالسعر المطلوب للاستغناء عن هاري كين

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن توتنهام منفتح على فكرة بيع المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى ريال مدريد في الصيف القادم، وقد تم تحديد سعره في 200 مليون يورو.

وكان هاري كين دائم الارتباط بالانتقال إلى ريال مدريد في نافذتي النقل الأخيرتين، خصوصا بعد مساهمته في فوز توتنهام على النادي الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو في دوري أبطال أوروبا.

رئيس توتنهام دانيال ليفي على استعداد للتفاوض مع فلورنتينو بيريز على هدفهم رقم واحد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لتفادي عدم تكرار ما حصل في صفقة مودريتش الذي قاطع تدريبات سبيرز للضغط من أجل بيعه.

دانيال ليفي مستعد للتفاوض رغبة منه في حسم الصفقة مبكرا في حال كان هناك اهتمام حقيقي من ريال مدريد وذلك من أجل إعادة استثمار الأموال التي سيحصل عليها.

ويستعد ريال مدريد لإنفاق ما يقارب 500 مليون يورو لتعزيز صفوفه الصيف القادم، إذ لم يجري النادي أي صفقة كبيرة منذ 2014 حين ضم خاميس رودريجيز من موناكو مقابل 80 مليون يورو.