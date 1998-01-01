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كلوب يوضح حقيقة "غيرة" ماني من صلاح

السبت 03 فبراير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يوضح حقيقة "غيرة" ماني من صلاح



وكالات / سما /

دافع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن لاعبه السنغالي ساديو ماني، نافيا كل ما أثير مؤخرا حول "غيرته" من الدولي المصري محمد صلاح المتألق مع "الريدز" هذا الموسم.

واعترف كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، بأن مستوى ماني ربما يكون متراجعا بعض الشيء في الموسم الجاري، لكنه لا يزال يمثل تهديدا كبيرا على دفاعات الفرق المنافسة، على حد قوله.

وقال: "صحيح أن ماني كانت لديه فرصتين للتسجيل في مرمى هيدرسفيلد تاون خلال المواجهة الأخيرة بالدوري، لكن ليست لديّ أي مشكلة، خاصة مع الفوز الكبير بثلاثية نظيفة".

وشدد كلوب على قوة العلاقة التي تربط ماني بصلاح، بقوله: "هما من أقرب اللاعبين لبعضهما في فريق ليفربول، أعتقد أن ماني يحب اللعب بجوار صلاح، لا مشكلة إطلاقا في هذا الأمر".

يشار إلى أن صلاح شارك في 24 مباراة مع ليفربول في الدوري حتى الآن، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 6، مقابل 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة لماني مع الفريق.

#يورجن كلوب #محمد صلاح

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