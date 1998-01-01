شاهد بالصور.. الوليد بن طلال في أول رحلة استجمام مع أولاده وأحفاده بالصحراء

الرياض / وكالات /

نشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال صوراً وهو يلعب مع بناته وأحفاده بالصحراء.

وكتب الوليد في تغريدة نشرها على منصة تويتر الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، أنه برفقة ناسه وأهله في البر.

وكانت هذه أول صور للوليد مع أفراد من أسرته منذ إطلاق سراحه. وقالت المملكة القابضة الخميس إن رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال استأنف العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية بعد أيام من إطلاق سراحه في أعقاب احتجازه في إطار حملة لمكافحة الفساد في السعودية.

وأطلق سراح الأمير الوليد، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في البلاد السبت بعد احتجازه حوالي ثلاثة أشهر مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال النائب العام السعودي إن معظم المحتجزين أُفرج عنهم بعد تسويات تتضمن ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي أول مقابلة منذ احتجازه، قال الأمير الوليد لرويترز قبل ساعات من إطلاق سراحه، إنه يصر على براءته وتوقع أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركته.

















