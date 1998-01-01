جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شاهد بالصور.. الوليد بن طلال في أول رحلة استجمام مع أولاده وأحفاده بالصحراء

السبت 03 فبراير 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد بالصور.. الوليد بن طلال في أول رحلة استجمام مع أولاده وأحفاده بالصحراء



الرياض / وكالات /

نشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال صوراً وهو يلعب مع بناته وأحفاده بالصحراء.

وكتب الوليد في تغريدة نشرها على منصة تويتر الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، أنه برفقة ناسه وأهله في البر.

وكانت هذه أول صور للوليد مع أفراد من أسرته منذ إطلاق سراحه. وقالت المملكة القابضة الخميس إن رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال استأنف العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية بعد أيام من إطلاق سراحه في أعقاب احتجازه في إطار حملة لمكافحة الفساد في السعودية.

وأطلق سراح الأمير الوليد، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في البلاد السبت بعد احتجازه حوالي ثلاثة أشهر مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال النائب العام السعودي إن معظم المحتجزين أُفرج عنهم بعد تسويات تتضمن ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي أول مقابلة منذ احتجازه، قال الأمير الوليد لرويترز قبل ساعات من إطلاق سراحه، إنه يصر على براءته وتوقع أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركته.



4

3

2

1

أخبار ذات صلة

الوليد بن طلال

شاهد.. الوليد بن طلال في أول ظهور له : أنا نباتي وأصوم الإثنين والخميس

جمال خاشقجي - ارشيف

فيديو ..خاشقجي: هذا ما قاله لي الوليد بن طلال قبل اعتقاله

الوليد بن طلال

إطلاق سراح الامير السعودي الوليد بن طلال

إبنة الوليد بن طلال

أنباء عن توقيف السلطات السعودية لإبنة الوليد بن طلال

الوليد بن طلال - ارشيف

احتجاز الوليد بن طلال يعطل تمويل استثمارات في السعودية

الوليد بن طلال - ارشيف

مسؤول سعودي : لهذه الاسباب تم اعتقال الوليد بن طلال !!

الأكثر قراءة اليوم

غضب كردي بعد نشر فيديو لمقاتلة قضت في عفرين بعد تجريد الجزء الأعلى من جسدها بالكامل

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

شاهد - صور نادرة لزفاف ملك الأردن وزوجته رانيا

رونالدو وميسي .. صور: هكذا يدعمان إسرائيل في العلن.. هل ما زلت تشجعهما ؟ !

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

5 أخطاء ترتكبها المرأة أثناء العلاقة الحميمة

إسرائيل تُطور قاعدة عسكرية ضخمة لإطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

محاصرة منزل

سماع انفجارات.. الاحتلال يفشل في العثور على المطارد " أحمد نصر جرار " بعد محاصرة منزل بجنين

غزة -ارشيفية

المصالحة الفلسطينية تواجه أزمة مالية وغزة «لن تصلح للعيش» في غضون سنوات قليلة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف موقعين للقسام جنوب القطاع و يحمل حماس المسؤولية

إسرائيل بصدد فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس بالقدس

نتنياهو و زوجته سارة

نتنياهو: تخلى عن ابنته من زوجته السابقة خوفا من سارة وأسباب موافقته على صفقة شاليط

الاتصالات الفلسطينية